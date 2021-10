Amaga SECUABJO con bloquear la capital si SEGEGO no da solución a sus demandas

-El líder sindical dijo que dieron una tregua para tener una reunión con el Gobierno del Estado.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (SECUABJO), decidieron esperar a que termine una reunión con representantes de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), para dar solución a sus demandas, amagaron con radicalizar sus acciones en caso de que no haya una respuesta concreta.

El Secretario General del SECUABJO Daniel Soto, dijo en conferencia de prensa frente a rectoría, que el dar esta tregua temporal al Gobierno del Estado, es una muestra de civilidad para no afectar a la ciudadanía con bloqueos, sin embargo reiteró que no habrá otra opción en caso de que no reciban una respuesta satisfactoria a sus peticiones.

Desde el pasado viernes, el SECUABJO mantiene retenidas 15 unidades del transporte público en las instalaciones de la máxima casa de estudios, incluso mencionó que entre las medidas que realizarían en caso de que no haya una respuesta, tomarán incluso unidades del CityBus.

El líder sindical comentó que les adeudan 8 millones de pesos del complemento al aumento salarial 2020-2021, mencionó que los trabajadores ya laboraron lo correspondiente al complemento, el cual no ha sido pagado a pesar de que han tenido varias mesas de diálogo con el Gobierno del Estado, que hasta el momento no ha cumplido.

Entre las acciones que podrían llevar a cabo en caso de no tener una respuesta favorable a sus demandas, es la de tomar más unidades del transporte urbano, con los cuales instalarán bloqueos en los cruceros de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario