Alistan Buen Fin en Tuxtepec, del 10 al 16 de noviembre

-Esta vez no habrá caravana, pero sí habrá otras actividades



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) en Tuxtepec, están alistando la actividades a realizar próximamente en el marco del Buen Fin que se realizará del 10 al 16 de noviembre.



El Presidente de la Canaco Jorge Osorio, informó que a diferencia de otros años, por la pandemia no habrá una caravana por algunos comercios del municipio, pero se solicitaron los permisos correspondientes para que en el Parque Juárez haya stands promocionando algunos de sus productos mediante publicidad.



Aunque este programa es federal, esta actividad la pretenden hacer del 10 al 12 de noviembre, y en el marco de esos días, aprovechen a realizar otras actividades culturales, que tenían programadas desde hace un par de meses.



Hasta el momento no tienen un registro de cuántos comercios participarían en este programa, se espera que sean un buen número para reactivar las ventas, sin embargo serán los comerciantes que lo soliciten por escrito ante la Secretaría de Economía, y así haya un compromiso de respetar los descuentos y promociones que van a anunciar.



A pesar de que aún falta un mes, se espera que las ventas para este sector mejoren a partir de los últimos días de octubre, con la llegada de la celebración de “Día de Muertos” y posteriormente con el Buen Fin.

FOTO: Ilustrativa

