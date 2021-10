Tras anular elección en Chiltepec, IEEPCO decidirá fecha

Estos será si la Sala Regional Xalapa del TEPJF no anula la decisión del TEEO.

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) de anular la elección en el municipio de San José Chiltepec, perteneciente a la Cuenca del Papaloapan, será el Congreso del Estado que emita la declaratoria para realizarlas y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) determinará fecha.

El Abogado especializado en materia electoral, Pablo Mariano Ibáñez, señaló que en caso de que haya una impugnación del ex candidato ganador del Partido Nueva Alianza (PANAL) Javier Martínez ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), todo podría cambiar, por lo tanto hasta que no haya un decisión final, no se puede dar a conocer una fecha para las elecciones en este municipio.

En caso de que el TEPJF determine viable la resolución del TEEO, el Congreso determina la declaratoria y ya es el IEEPCO el que dé a conocer la fecha, y se espera que sea este año, ya que el 1 de enero toma protesta el nuevo gobierno; además de que dará a conocer los parámetros para realizar la elección.



Cabe hacer mención que la resolución del TEEO, fue debido a que el ex Candidato y actual Presidente Municipal de San José Chiltepec Martín García, impugnó la elección del pasado 6 de junio esto debido a actos vandálicos que ocurrieron el día del cómputo.

