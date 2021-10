Revocación de Mandato debe ser un ejercicio consciente e informado: Armando Contreras

El Diputado Federal se comprometió en San Luis Amatlán a facilitar todo el material necesario para este ejercicio democrático

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Diputado Federal Armando Contreras Castillo se comprometió a facilitar todo el material necesario para que la revocación de mandato sea un ejercicio consciente e informado y se logre demostrar que la 4T tiene la fuerza para completar los requisitos exigidos por la ley además de alcanzar la mayoría de votos para que AMLO termine con toda autoridad su mandato.

Esto lo dijo en una reunión que tuvo en el Palmar, Agencia Municipal de San Luis Amatlán en la sierra sur de Oaxaca, en dicha reunión se llevó acabo el ejercicio de capacitación para recabar las firmas que soportarán el ejercicio democrático para ratificar el mandato del Presidente de la República el próximo 27 de Marzo del 2022.

Los asistentes coincidieron en que la legislación de la 4T es la más progresista, con la cual existe la posibilidad de revocar el mandato de los Presidentes de la República, porque se obligan desde el primer día a trabajar sin corrupción a favor del pueblo de México, situación que antes del Gobierno del Presidente López Obrador no sucedía.

En la reunión estuvieron presentes: Gabriela Jimenez Godoy Presidenta de la Asociación Civil Que siga la democracia, los Presidentes Municipales de San Pedro Amatlán, San Pedro Mártir Quechapa, de San Francisco Logueche, Santa Catarina Quioquitani y de Tomás Tamazulapam Pedro Altamirano Méndez, David Méndez Barriga, Ramón Vásquez Bautista, Celerino Jiménez Martínez y Adán Pinacho Cortés respectivamente.

Es importante mencionar que los ediles asistieron en calidad de ciudadanos, además en la reunión se ratificó por parte de los asistentes su vocación democrática para que la revocación de mandato sea una realidad en el futuro porque sin duda beneficiará al pueblo de México.

