Realizan en Valle Nacional, consulta popular para conocer necesidades

La información recabada será utilizada para que los diputados locales creen una agenda

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de la Brigada de Salomón Jara están realizando en el municipio de Valle Nacional, una encuesta denominada “consulta Oaxaca”, para conocer las necesidades de los habitantes de este municipio.

La encuesta tiene peguntas basadas en las necesidades de los ciudadanos, y sobre cuáles serían las prioridades que se deben de implementar en el próximo gobierno, además tienen algunas respuestas que la ciudadanía debe de elegir, según se percepción.

Esta encuesta servirá para que los diputados locales que tomaran protesta en próximos días, la tomen en cuenta y trabajen en estas necesidades que mencionaron los ciudadanos.

Para la realización de esta encuesta, esta brigada pasará por todos las viviendas en donde además de entregar volantes, realizarán estas encuestas, las cuales seguirán aplicando por unos días más.

Además, informaron que estarán consultándole a los habitantes de este municipio cuenqueño, si quieren que el Presidente de la República siga en el cargo o se hace la revocación de mandato, por lo que aprovecharon para invitar a los ciudadanos a participar y así apoyar para que la cuarta transformación continúe en el país.

