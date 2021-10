Presenta IEEPO libro “El mejor legado, cien años de la Educación Pública en Oaxaca”

El director general, Francisco Ángel Villarreal indicó que la obra se trata de un recorrido histórico y visual sobre la educación en el estado.

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de octubre de 2021.- Con la finalidad de reconocer la importancia de la educación y contribuir a la reflexión sobre un tema central en la vida pública del país, el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO), editó el libro “El mejor legado.

Cien años de la educación pública en Oaxaca”, en ocasión del centenario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al presentar el volumen, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, indicó que se trata de un recorrido histórico y visual por diversas expresiones y etapas de la educación en nuestro estado, desde los primeros años de vida independiente hasta la actualidad.



“Si bien en diferentes momentos a lo largo del siglo 19 la educación fue responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, con la intervención de padres de familia, al concluir la Revolución de 1910, comenzó un proceso de ingeniería social para dar cumplimiento a garantías enfocadas a mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas el reparto agrario, los derechos laborales y la educación gratuita”, explicó.



Comentó que la historia que se narra lleva a un recorrido cronológico por diversos proyectos y acciones significativos para la enseñanza en la entidad, entre ellos el sistema educativo estatal previo a la creación de la SEP, el proyecto de la Escuela Rural Federal que entre 1924 y 1939 instaló casi mil 600 escuelas, la federalización convenida en 1937 entre los gobiernos estatal y federal, acuerdo que se revisó y ajustó en otras cuatro ocasiones en los años 1946, 1953, 1975 y 1988.



El libro también refiere la creación y funcionamiento de diversos organismos como el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y sus cursos a distancia, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y la posibilidad de brindar a la niñez un bien cultural que formaba parte de su vida cotidiana, o el Programa Federal de Construcción de Escuelas que levantó miles de aulas por toda la geografía estatal.



El legado educativo también se aprecia en las imágenes que acompañan el texto, las fotos de las comunidades transmiten entusiasmos y muestran la esperanza en la labor de la escuela, muchas veces en contextos de adversidad y con criterios nacionales que los docentes vinculaban con el entorno cultural, mediante un esfuerzo formidable para mejorar las condiciones de vida de la gente, apuntó.



El Director General del IEEPO señaló que los últimos capítulos del libro “El mejor legado. Cien años de la educación pública en Oaxaca”, se refieren a los cambios recientes en la administración de la enseñanza pública y refieren, de manera central, los desafíos que ha generado la situación sanitaria que el mundo atraviesa desde hace dos años.

