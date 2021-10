Obliga Congreso de Oaxaca a partidos políticos a construir protocolos contra la violencia de género



El objetivo de los protocolos será erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política de nuestro estado.

San Raymundo Jalpan. 10 de octubre de 2021.- En Oaxaca los partidos políticos deberán contar con un protocolo interno para el atender la violencia contra las mujeres en el ámbito político, esto luego de la reforma aprobada por el Congreso Local a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), promovida por la diputada por Morena, Magaly López Domínguez.



Se trata de las modificaciones a la fracción II del Artículo 1; las fracciones VII y IX del artículo 2; el numeral 5 del artículo 297, de la legislación en mención, con las que se instituye la obligatoriedad de los partidos en la entidad, de contar con sus propias herramientas para prevenir la aparición de violencia política por razón de género contra las mujeres.



En caso de detectar alguna situación de violencia, se establece que estas instituciones deberán atender y sancionar los casos que llegasen a presentarse.



Al respecto, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Poder Legislativo, Magaly López Domínguez, mencionó que: “Se trata de mecanismos preventivos, con los que se busca garantizar en Oaxaca los derechos de las mujeres a la participación en todos los ámbitos de la vida pública, incluidos los más altos cargos para la toma de decisiones políticas”.



Señaló que tradicionalmente las mujeres no han tenido la oportunidad de llegar a los más altos cargos, pese a que son mayoría en estas instituciones políticas e incluso en el padrón de votantes en los procesos de elección.



López Domínguez criticó la postura de los partidos políticos por no implementar acciones afirmativas para atender la violencia de género al interior de los mismos. Se dijo convencida de que en Oaxaca y en el país se requiere redefinir la política, y que las mujeres son pieza clave para este cambio.

La reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), promovidas por la representante popular Magaly López Domínguez, dictaminada por la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana, aprobada por el Congreso Local, entrará en vigor, luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

