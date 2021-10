La ciudad de Oaxaca está nominada en la categoría mundial de los World Travel Awards 2021

La Sectur Oaxaca invita a participar en la votación por la ciudad de Oaxaca, la contienda cierra el 25 de octubre.

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de octubre de 2021.- El estado de Oaxaca se encuentra de nuevo entre los mejores destinos turísticos del mundo, donde contiende por el premio de la categoría mundial de los World Travel Awards 2021 en su edición número 28 por ello la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (Sectur Oaxaca) invita, a la ciudadanía oaxaqueña, visitantes y público en general a emitir el voto por la ciudad de Oaxaca a través de la página https://www.worldtravelawards.com/vote-r1.

La ciudad de Oaxaca es el destino nominado en la categoría “World’s Leading City Break Destination 2021” o Destino de Escapada Urbana Líder en el Mundo 2021, la cual es el nivel superior de la marca World Travel Awards.

Los destinos nominados en esta categoría son considerados por la organización de los World Travel Awards como los mejores del mundo; y a su vez, los premios demonimados como los “Oscars de la industria turística”, son el reconocimiento de mayor relevancia en el mundo.

En esta categoría también se encuentran ciudades de países como Australia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Hong Kong, Japón, Kazajistán, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica y Suiza; además de Playa del Carmen en el estado mexicano de Quintana Roo.

Esta marca global, cuyo propósito es reconocer la excelencia turística en el sector de los viajes, turismo y la hotelería; en la edición del año 2020, otorgó a la ciudad de Oaxaca diferentes nominaciones y fue el destino ganador de la categoría Mejor Destino de Escapada Urbana Líder en México y América Central.

Su grandeza cultural y natural; su riqueza gastronómica, tradiciones y costumbres; y la calidad de los servicios turísticos, dan al estado una nominación más y con ello la confirmación de que Oaxaca lo tiene todo y se encuentra entre los primeros lugares en las preferencias de las y los viajeros de todas partes del mundo.

