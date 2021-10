En Oaxaca se requiere una justicia más sensible: Manlio Hernández

El juez refirió que Oaxaca es pluricultural y cada comunidad requiere atención.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La justicia en Oaxaca requiere de cercanía con la sociedad oaxaqueña, ya que la entidad es pluricultural y cada comunidad requiere atención, así lo manifestó el Juez Manlio Rigoberto Hernández Domínguez, quien fue propuesto por el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa para formar ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

Refirió que el Tribunal tiene que acercarse a las comunidades, sobre todo porque la mayoría de la población desconoce el trabajo que realiza este poder del Estado, incluso dijo que le han comentado varias personas que los magistrados no conocen la entidad y por ende no comprenden los problemas y circunstancias en cada una de las 8 regiones.

Uno de los graves problemas que enfrente el poder judicial en Oaxaca tiene que ver con que muchas personas no conocen la nueva modalidad de Sistema Penal Adversarial y Acusatorio, por ende Hernández Domínguez propone que el Tribunal Superior de Justicia debe informar sobre ello, así como la implementación de la oralidad de los juicios, ya que en noviembre se implementará la oralidad en materia civil.

Agregó que en el poder judicial no debe existir la corrupción, ya que los jueces y magistrados se deben al pueblo, además mencionó que la ciudadanía debe entender que los jueces emiten sus veredictos conforme a lo que está plasmado en el expediente y en el desahogo de las pruebas en las audiencias, por lo que los jueces deben ser imparciales.

Es importante mencionar que Manlio Rigoberto Hernández Domínguez tiene 8 años de experiencia como juez, además es maestro en Derecho Procesal Penal, lo cual le valió para formar parte de las 5 ternas que analizará la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca.

