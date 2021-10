Estado deberá impulsar enseñanza de técnicas artesanales

Será tarea del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías la promoción ante las autoridades educativas.

De la redacción

San Raymundo Jalpan, Oax. 10 de octubre de 2021.- La Legislatura Local facultó al Gobierno del Estado para promover, impulsar y preservar la elaboración de artesanías en las escuelas de la entidad, y con ello el desarrollo cultural del estudiantado. Al adicionar los artículos 43 y 44 a la Ley de Fomento a las Actividades Artesanales del Estado de Oaxaca, la Cámara de Diputadas y Diputados locales facultó al Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA), para implementar la política pública correspondiente. Será tarea del instituto la promoción ante las autoridades educativas, la enseñanza teórica y práctica de las actividades artesanales de la entidad, para promover entre el alumnado el conocimiento, valoración, preservación y desarrollo de la cultura de la entidad. De esta forma el Poder Legislativo facilita que en las escuelas se realicen una serie de acciones como talleres de capacitación, enseñanza de técnicas artesanales y su promoción como valor de identidad estatal, arte, cultura y tradición. Así, se pretende encaminar a la juventud y la niñez dentro de estas prácticas culturales, para combatir el riesgo de que las artesanías sean completamente remplazadas, ya que actualmente la mayoría de los artesanos son personas adultas. La reforma fue impulsada por la legisladora, Migdalia Espinosa Manuel, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y dictaminada por las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Artesanal, y de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario