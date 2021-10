Anuncian reapertura de Hierve el Agua para el 13 de octubre

Se permitirá el acceso a 200 personas por día y se aplicarán las medidas de prevención sanitarias

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El parador turístico de Hierve el Agua reabrirá luego de permanecer cerrado un año siete meses debido a la pandemia por Covid, la fecha de reapertura será este próximo 13 de octubre, así lo dio a conocer el Agente de Policía de San Isidro Roaguía Marcos Martínez Grijalva.

En conferencia dio a conocer que el pasado 3 de octubre se decidió en una asamblea que se reabriera este parador turístico de los valles centrales, debido a que el estado de Oaxaca se encuentra en semáforo verde, además de que la derrama económica de los turistas nacionales y extranjeros beneficiará a las familias que viven en la comunidad.

Agregó que esta decisión ya se la comunicaron al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), a la Secretaría de Economía (SE) y a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), asimismo les notificaron que el 80 por ciento de los habitantes de San Isidro Roaguía ya fueron vacunados contra el Covid.

También les informaron que se aplicarán las medidas de prevención sanitaria para cuidar a los pobladores y a los turistas que lleguen a ese lugar, otra medida que acordaron es que solo permitirán el acceso de 200 personas por día para evitar aglomeraciones, además los turistas disfrutarán de un nuevo brote de agua que surgió hace dos años.

Martínez Grijalva pidió a las agencias de viajes que deben acudir a la comunidad este 12 de octubre como fecha límite, cada una de ellas deberá presentar su documentación oficial, incluido los permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), salvo las agencias que tienen prohibido el acceso, entre ellas “El andador”.

