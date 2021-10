TEEO ratifica triunfo de Gabriela Díaz en San Jacinto Amilpas

El Pleno declaro inoperantes e infundados los agravios relativos a la entrega de la paquetería electoral.

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Por considerar inoperantes e infundados los agravios relativos a la entrega de la paquetería electoral, el pleno del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), validó la elección en el Municipio de San Jacinto Amilpas, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez que la acreditan a Gabriela Díaz como presidenta electa.

Las y los magistrados declararon inoperantes e infundados los agravios presentados, mismos que señalaron que la paquetería electoral se entregó fuera de los plazos señalados por la ley, que una persona distinta a la facultada entregó la paquetería y actos de violencia y hostigamiento en la jornada electoral entre otros señalamientos más, por lo que validaron la elección en este municipio.

En votación, la presidenta magistrada del TEEO, Maestra Elizabeth Bautista Velasco así como otros tres magistrados votaron a favor de la resolución, el único que se opuso fue el magistrado Wilfrido López Vásquez.



La Presidenta electa, ha iniciado un trabajo a favor de la comunidad, y ha estado realizando reuniones con la ciudadanía, así mismo emprendió una serie de visitas a la CDMX donde se ha reunido con Senadores de la República y Diputados Federales a bien de crear puentes que ayuden al desarrollo del municipio, además llamó a los diferentes actores políticos del municipio a sumarse y trabajar en unión mujeres y hombres por el bienestar de los chinteños.

