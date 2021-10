Sin cumplir adecuadamente medidas contra el Covid-19, un 15% de los comercios de Tuxtepec

Seguirán con los operativos a pesar de que el semáforo epidemiológico está en el color verde

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Comercio en Tuxtepec Jorge Nelson Pitalua, comentó que de manera diaria realizan operativos en los comercios del municipio para constatar que sigan cumpliendo con las medidas contra el covid, notando que es entre un 10 y 15 % de los comerciantes que no cumplen de manera adecuada las medidas.

Dijo que este porcentaje de los comerciantes, son los que no cumplen al 100%, pero sí con algunas de las medidas, por lo que siguen haciendo estos operativos y así, en su totalidad los establecimientos tengan las medidas básicas contra el covid.

Al día, recorren alrededor de 300 a 400 comercios en los que verifican que tengan gel antibacterial, el tapete sanitizante, así como el uso de cubrebocas en el personal, y sobre todo que los clientes lo porten.

En total supervisan 977 comercios, y las plazas y los comercios más grandes es en donde sí toman en cuenta todas las medidas necesarias, por lo que llamó a todos los comerciantes para que no relajen las medidas y regresar al color amarillo o naranja de este semáforo epidemiológico.

El funcionario, puntualizó que seguirán realizando estos operativos tanto en los comercios establecidos, como con los ambulantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario