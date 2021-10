Fallece ex Diputada Federal y concejal electa de Tuxtepec Graciela Zavaleta Sánchez

Por casi 30 años esto frente a la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de su cuenta de Facebook, el hijo de la ex Diputada Federal Graciela Zavaleta Sánchez, Pablo Chávez Zavaleta, dio a conocer que su madre falleció la madrugada de este sábado en el Puerto de Veracruz.

Zavaleta Sánchez estuvo al frente de la Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi desde el año 1990, sin embargo como se constituyó hasta el año 1991, este 2021 cumplió 30 años, siendo en los últimos 3 años que ya no estaba al frente de esta institución.

La también concejal electa de Tuxtepec, dejó la Presidencia de la Comisión Regional de Derechos Humanos, porque tomó protesta como diputada Federal en el año 2018 y estuvo como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, así como la Comisión de los Derechos de la niñez y Adolescencia y de Salud.

Sin embargo últimamente presentó problemas de salud, pero aún así se sumó como integrante de la planilla del Presidente Electo Irineo Molina Espinoza, e iba a tomar protesta el 1 de enero como Regidora.

