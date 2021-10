Armando Contreras Castillo se adhiere al pacto de unidad para la la construcción de Oaxaca

Manifestó su disposición de ser la voz del pacto en el Congreso Federal para legislar temas correspondientes a esta importante organización.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Diputado Federal por MORENA Armando Contreras Castillo, asistió a la firma del Pacto de Unidad para la Construcción de Oaxaca, en la que participaron 18 agrupaciones empresariales dedicadas al ramo de la ingeniería y arquitectura, por medio de este pacto se busca crear una planeación integral para el desarrollo y crecimiento ordenado en la zona metropolitana de Oaxaca y en todo el estado.

Contreras Castillo asistió en calidad de invitado especial, al momento de hacer uso de la voz, felicitó a todos los integrantes de este pacto, por su generosidad al integrarse y poner al servicio de la sociedad su profesionalismo, experiencia y vocación de trabajo; manifestó su disposición de ser la voz del pacto en el Congreso Federal para legislar temas correspondientes a esta importante organización y sugirió ampliar el pacto a toda la sociedad en su conjunto.

Asimismo indicó que seguirá luchando para que el estado siga beneficiándose del presupuesto federal como hasta ahora, ya que Oaxaca cuenta con la cercanía y el aprecio del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, también hizo referencia a la elección de gobernador del próximo año y dijo que de ganar MORENA, sin duda tendrá una gabinete de puros oaxaqueños y los profesionistas serán la base sustancial para el ejercicio de los recursos con honestidad y transparencia.

