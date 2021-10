“Yo no compito contra artistas” refiere Irma Juan Carlos al cuestionarle sobre Susana Harp

-Negó que existe una “cargada” en favor de algún aspirante a la candidatura



Jorge Acevedo/Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Diputada Federal Irma Juan Carlos, declaró que ella no compite contra artistas, cuando se le cuestionó sobre la aspiración de la Senadora Susana Harp Iturribarría, agregó que ella no es artista, es luchadora social y por eso levantó la mano para buscar la candidatura de MORENA al Gobierno del Estado de Oaxaca.



Dijo respetar a Susana Harp, incluso se refirió a ella como una compañera y cada quién hará su lucha para obtener la candidatura de MORENA, además negó que existe una “cargada” en favor de algún aspirante a la candidatura, asimismo refirió que ni el Gobernador, ni dirigentes ni nadie elegirá al candidato o candidata de MORENA, ya que para ello se realizará una encuesta.



Refirió que es tiempo de que Oaxaca sea gobernado por una mujer, que además venga de los grupos que históricamente han sido hechos a un lado, por lo que se consideró como la mejor propuesta, ya que ella viene de abajo, conoce las carencias y necesidades de los pueblos originarios.



Irma Juan Carlos señaló que ya es tiempo que la familia de siempre, haciendo referencia a los Murat, siga gobernando Oaxaca, ya que han saqueado al estado, en lugar de impulsarlo a estar en los primeros lugares del país, ya que la entidad cuenta con grandes riquezas que llevarían a Oaxaca a estar en los primeros planos nacionales.

