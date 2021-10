Tensa calma en Chiltepec tras resolución del TEEO de anular resultados electorales y convocar a elección extraordinaria

-Por una parte el ex candidato del PANAL manifiesta su inconformidad públicamente; hasta el momento el ex abanderado de RSP no ha fijado su postura y ha guardado silencio.

Alex Morales

Tras el fallo final que diera la magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, los simpatizantes afines al ex candidato de Nueva Alianza en San José Chiltepec, Javier Martínez López, decidieron liberar el acceso de la carretera 175 que donde por segundo día consecutivo se habían manifestado para exigir la tan esperada sesión para definir el resultado electoral en este municipio.

Y es que una vez que la magistrada de este Instituto anulará las elecciones del día 6 de junio, convocando prácticamente a elecciones extraordinarias, la situación en esta cabecera municipal se volvió tensa, esperando la reacción de inconformidad de parte de los 2 grupos, sin embargo hasta el momento permanece la incertidumbre de que sucedería en las próximas horas una vez que arriben las personas que fueron a respaldar a su candidato a la capital del Estado.

Si bien el candidato del PANAL desde la capital del Estado, ya fijo su postura de inconformidad sobre esta resolución, hasta el momento el otro ex candidato involucrado Martín García Hernández, se ha negado a dar su postura sobre esta situación y permanece desde su domicilio en reunión permanente con su grupo más cercano para decidir las acciones que tomarían sobre la conformidad o inconformidad del fallo que emitiera el TEEO.

Aunque situaciones de impugnación ya han ocurrido anteriormente en este municipio, para muchos ciudadanos que están exentos de este conflicto, se espera que se resuelva con madurez política y por la vía pacifica para ya no seguir afectando a terceros como ha ocurrido en estos días de tensión.

