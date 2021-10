STEUABJO nombra a Juio Mora como nuevo líder, desconocieron a Ariel Luján

-La decisión fue tomada en una asamblea realizada este jueves.

Graciano Gómez

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), nombraron a Julio Mora como su nuevo Secretario General, luego de que un grupo de sindicalizados desconoció a Ariel Abelardo Luján Pérez, a quien señalan de haber negociado con el Gobierno del Estado a espaldas de los agremiados.

La decisión fue tomada en una asamblea realizada este jueves, ahí nombraron al quien fuera Secretario de Organización del STEUABJO, desde hace varios días se veía una división al interior del sindicato, sin embargo Ariel Luján desmentía esa información y afirmaba que se trataban de rumores, sin embargo este jueves una parte de los afiliados al STEUABJO “oficializaron” su desconocimiento.

Es importante mencionar que el STEUABJO ha llevado a cabo una serie de bloqueos a la avenida universidad, ya que exigen al Gobierno del Estado el pago de 12 millones de pesos del Programa de Calidad y Eficiencia, el cual debería ser realizado en 3 pagos cuatrimestrales, sin embargo esto no ha sucedido.

Además este sindicato es el que más se ha movilizado durante la pandemia, a pesar de los riesgos que esto representa, también son los que más paros de labores realizan, provocando descontento en la población cuando bloquean la avenida universidad y en algunas ocasiones le crucero de 5 señores.

