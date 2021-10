Sindicato 3 de marzo reanuda labores, empiezan a recoger basura de las calles de Oaxaca

-El líder sindical dijo que solicitarán una audiencia con el Presidente, para decirle que la base trabajadora no está de acuerdo con algunas respuestas del pliego petitorio.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de varias horas de discusión entre los integrantes del Sindicato Independiente 3 de marzo y su dirigencia, la noche del jueves iniciaron la recolección de la basura de las calles de la ciudad de Oaxaca de Juárez, dando así por terminada su movilización y los bloqueos que instalaron en varios puntos durante dos días.

El Secretario General del gremio Pablo Gómez, dijo en entrevista que las respuestas que les dieron tanto el gobierno municipal y la Secretaría General de Gobierno, dejaron satisfechos a la base trabajadora, motivo por el cual determinaron reincorporarse a sus labores desde ese momento, para retirar la basura de las calles de la capital oaxaqueña.

Agregó que la decisión de regresar a trabajar no fue por el ayuntamiento, sino porque las calles del centro histórico se encuentran llenas de basura y dan un mal aspecto para los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad, otra razón por la que regresaron es por el compromiso que tienen con la ciudadanía, quienes los apoyó durante los bloqueos.

A pesar de que ya regresaron a sus labores, el líder sindical comentó que este viernes por la mañana regresarán al palacio municipal para solicitar una audiencia con el Presidente Oswaldo García Jarquín, para decirle que la base trabajadora no estuvo de acuerdo en la respuesta que dio a algunos puntos de su pliego petitorio.

Algunas de las demandas pendientes son la entrega de uniformes, el pago de finiquitos, el pago de la aportación al fondo de pensiones, entre otros, asimismo indicó que no se acordó si los temas que están pendientes serán resueltos por la actual administración municipal o será en la próxima.

Es importante recordar que durante dos días el sindicato bloqueó al menos 12 puntos de la capital, situación que provocó caos vehicular y que los peatones tuvieran que caminar largas distancias por la falta de unidades del transporte público, además luego de la reunión con las autoridades, un grupo de trabajadores pidió que la asamblea se llevara a cabo en la plaza de la danza, en dónde la discusión tuvo momentos álgidos.

