SECUABJO retuvo unidades del transporte urbano para exigir pagos al Gobierno del Estado

-El Secretario General dijo que les adeudan 8 millones de pesos complemento al salario del 2020 y 2021



Mario Romero



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Desde hace unas semanas era el STEUABJO el que bloqueaba la avenida universidad, en esta ocasión fue el Sindicato de Empleados de Confianza de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (SECUABJO), quienes piden el pago de un complemento al salario del 2020 y 2021.



El Secretario General de la gremial Daniel Soto, comentó que el monto que les adeuda el Gobierno del Estado es de 8 millones de pesos, como protesta los sindicalizados retuvieron alrededor de 15 unidades del transporte urbano, mismas que atravesaron sobre avenida universidad y otras más las mantuvieron dentro del complejo universitario.



Agregó que el recurso debe ser pagado por la Secretaría de Finanzas, sin embargo la dependencia no lo ha hecho, a pesar de que les han pedido por la vía pacífica el pago de estos conceptos, al no encontrar una respuesta, fue que se movilizaron de esta manera para ejercer presión para que se liquide este adeudo.

