Nombran nuevo Jefe Jurisdiccional en la Cuenca; se enfocará en seguir medidas contra el covid

-Este viernes fue presentado, luego de una semana de la renuncia de su antecesor, quien estuvo 3 meses en el cargo.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes arribó a la Cuenca del Papaloapan el nuevo Jefe Jurisdiccional Javier Maldonado Vargas, quien se enfocará primeramente en continuar con las acciones contra el covid, ya que aún siguen los casos y prueba de esto, son los 61 casos activos que se mantienen en la región hasta el corte de este jueves.

En su primera entrevista con los medios de comunicación, dijo que recibió un panorama con 15 casos hospitalizados de los cuales 9 están en el hospital general de Tuxtepec y 6 más en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que llamó a la ciudadanía mantener todas las medidas preventivas y con esto los casos no incrementen una vez más.

El ahora Jefe Jurisdiccional, puntualizó que además se van a enfocar en el tema del dengue debido a que esta región en otras ocasiones ha ocupado los primeros lugares con estos casos.

La llegada de este funcionario, se da luego de que en días pasados renunciara el jefe jurisdiccional Alejandro Ramírez, quien duró poco más de tres meses ya que arribó a la región en el mes de mayo.

El nuevo Jefe Jurisdiccional ha sido Coordinador de Especialidades médicas y Cirugía clínica, cuenta con maestría en salud Pública, así como Master en Razonamiento y Práctica Clínica, además de que actualmente está cursando el último semestre en la maestría en Administración Pública y Gobierno, y es la primera vez que funge como Jefe Jurisdiccional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario