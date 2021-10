Exhorta IEEPO a proteger del frío a estudiantes de educación básica

-El director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, instruyó al Área de Protección Civil y Emergencia Escolar a monitorear los cambios climáticos.

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de octubre de 2021.- Debido a las condiciones meteorológicas que se pronostican para los próximos días, con el sistema frontal número dos en interacción con la onda tropical número 35, que ocasionarán lluvias, fuertes vientos y descenso de temperaturas, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), exhorta a maestras, maestros, madres y padres de familia, así como autoridades municipales a proteger la salud de las y los estudiantes de educación básica.

El director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, instruyó al Área de Protección Civil y Emergencia Escolar a monitorear y valorar la situación y cambios climáticos que se presenten con la finalidad de establecer las medidas pertinentes, principalmente para la seguridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en clases semipresenciales.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos que emite la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), se esperan lluvias intensas en la Cuenca del Papaloapan, norte del Istmo y moderadas a ocasionalmente fuertes con tormentas aisladas en el resto de la entidad; aunado a la masa de aire frío que ocasionará descenso de temperatura.

Al respecto, el responsable del Área de Protección Civil y Emergencia Escolar del IEEPO, José de Jesús Núñez Grijalva señaló que en esta temporada se debe vestir con ropa gruesa, como son chamarra, abrigo, bufanda, gorro, guantes, que deben cubrir todo el cuerpo y usar calzado cerrado.

Es importante también que las y los estudiantes procuren mantener bien colocado su cubrebocas para no respirar el aire frío, además de procurar una adecuada ingesta de alimentos con alto contenido de vitamina C, carbohidratos y que provean al cuerpo de energía.

Se deben mantener e intensificar las medidas de prevención del COVID-19, como son el lavado frecuente de manos, gel antibacterial, mantener la sana distancia y procurar la limpieza y ventilación en las viviendas.

Otro aspecto importante es evitar prender fogones dentro de las casas-habitación y ante cualquier síntoma o malestar, acudir de inmediato al centro de salud más próximo.

