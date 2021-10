Con bloqueo en carretera a Puerto Escondido, regidoras de Ayoquezco de Aldama piden destitución de edil

-Lo han denunciado en varias ocasiones de cometer violencia política en razón de género



José Cruz



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Regidora de Educación y Cultura del municipio de Ayoquezco de Aldama María Isabel Pérez Rodríguez, comentó que ante la falta de atención de parte de las autoridades sobre la violencia política en razón de género de la cual es víctima, habitantes de esa municipalidad mantienen un bloqueo a Puerto Escondido.



Agregó que lo que piden es la destitución del Presidente Municipal Manuel Ortiz Quintero, debido a que desde que inició la administración municipal, ella y otra regidora más han sido víctimas de violencia política, por lo que ya han interpuesto las denuncias correspondientes y hasta ahora no hay avances.



Cabe recordar que en julio de este año las regidoras informaron en conferencia de prensa que el juicio contra el edil ya lo habían ganado en el mes de febrero, sin embargo la sentencia no se ha ejecutado, por ello han pedido el apoyo de diversas instancias como el Congreso de Oaxaca, para que hagan presión y se de cumplimiento al mandato judicial.

