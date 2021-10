Asciende en Oaxaca a 78 mil 554 casos acumulados y cinco mil 266 muertes a causa del COVID-19: SSO

-Se reportan 897 casos activos

-La dependencia de Salud reiteró el llamado a fortalecer las medidas sanitarias para evitar el incremento de contagios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de octubre de 2021.- Las muertes por COVID-19 en la entidad ascendieron a cinco mil 266, mientras que los casos confirmados llegaron a 78 mil 554, informaron este jueves los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Y es que, en las últimas 24 horas se registraron 26 decesos más y 239 nuevos contagios, estos últimos fueron identificados en 67 municipios.

Además, al corte de este 7 de octubre se ingresaron a dos nuevos pacientes a la red hospitalaria, para un total de 206 personas que se encuentran recibiendo atención especializada.

De acuerdo a las estadísticas, la patología está activa en 127 municipios, con 897 pacientes que iniciaron síntomas en los últimos 14 días.

De los ayuntamientos con casos notificados en esta jornada, los de mayor número son: Oaxaca de Juárez con 46 contagios, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 20, Chahuites con 14, así como Salina Cruz y Santa Cruz Xoxocotlán con 13 respectivamente, el resto menos de siete pacientes.

A la fecha se tiene un total de 139 mil 112 notificaciones, 54 mil 757 son casos negativos, cinco mil 801 sospechosos y 72 mil 391 personas recuperadas.

El informe técnico de este día refiere que Valles Centrales acumula un global de 47 mil 639 casos, dos mil 338 defunciones y 447 activos; Istmo con 11 mil 122 casos, mil 139 decesos y 277 activos; Tuxtepec con cinco mil 299 casos, 524 muertes y 61 activos; Costa con cinco mil 652 casos, 449 pérdidas de vidas y 46 activos; Mixteca con seis mil 091 casos, 534 defunciones y 41 activos; y la Sierra con dos mil 751 casos, 282 fallecimientos y 25 activos.

Respecto al índice de hospitalizaciones, la ocupación de camas para la atención de la pandemia se encuentra de manera general al 44.8%. Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales notificó 47.8%, Istmo 51.2%, Tuxtepec 56.3%, Costa 22.9%, Mixteca 31.4%, y la Sierra no presenta pacientes hospitalizados. Para este jueves seis hospitales presentan el 100% de saturación.

La entidad continúa en semáforo color verde, sin embargo, aún es obligatorio el uso del cubrebocas en espacios públicos, y es importante llevar a cabo en todo momento las acciones de protección, con el objetivo de evitar el incremento de contagios en la entidad.

Esta dependencia reitera el llamado a la población para que acudan a completar el esquema de vacunación contra el COVID-19, ya que en caso de contraer el virus se reduce el riesgo de complicaciones y fallecimiento, y con ello se avanza en la lucha contra la pandemia.

