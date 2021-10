Advierten de supuesto grupo foráneo de rescate haciendo boteo en Tuxtepec

-Grupos de rescate registrados piden la intervención de autoridades, así como llaman a la población a no caer en fraudes y denunciar estos abusos.

Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– Ataviado en un supuesto uniforme como integrante de un cuerpo de rescate, un sujeto realizó boteo en inmediaciones de la caseta de peaje “Caracol“, en Tuxtepec, sin embargo, grupos de auxilio registrados advirtieron que podría tratarse de un fraude.



Por medio de redes sociales algunos rescatistas alertaron del hecho, pues no identificaron al hombre ni al supuesto grupo de rescate que representaría, por lo que se podría tratarse de una persona foránea y de un grupo sin registro.



El delegado de Cruz Ámbar en Tuxtepec, Isidro Cueto Fernández, a través de los grupos de mensajería, llamó a la población a no caer en el engaño, así como a las autoridades competentes a intervenir para evitar estas acciones donde los afectados son los grupos legales de paramédicos, pues la población podría desconfiar en otras ocasiones en la pidan su cooperación.



Cueto Fernández, enfatizó que en este caso se incurre en un delito al tratar de usurpar funciones o la identidad de otra corporación destinada al auxilio de la gente, pero que en esta situación las acciones de boteo son con fines de lucro.



En Tuxtepec, los grupos de recate están plenamente identificados, mismos que ante una actividad de recaudación de fondos la publican en redes sociales o por medios de comunicación, como son Cruz Roja Mexicana, Cruz Ámbar, Protección Civil y la Brigada de Rescates Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario