18 agrupaciones de constructores firman Pacto de Unidad por la Construcción de Oaxaca

-El objetivo es dar soluciones objetivas y claras a las problemáticas del sector de las infraestructuras en los municipios y del estado de Oaxaca



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La mañana de este viernes se firmó el Pacto de Unidad por la Construcción de Oaxaca, en el que participaron 18 organizaciones entre colegios y cámaras del ramo de la construcción, que aglutinan a más de 500 empresas del estado de Oaxaca, el objetivo es coadyuvar con las autoridades estatales y municipales, para impulsar proyectos relacionados con infraestructura urbana y obra pública.



En conferencia de prensa dijeron que trabajarán en la búsqueda de la unidad para el sector, ante la carencia de políticas que privilegien al ciudadano, la falta de una planeación integral para el desarrollo y crecimiento ordenado, ya que lamentablemente esto ha provocado que no haya un buen desarrollo del estado en materia de infraestructura.



Otro de los objetivos es que conjuntarán esfuerzos para conducirse como un ente vigilante, propositivo y consultivo desde donde se fomentará la participación de todos los colegios, cámaras empresariales del sector de la construcción y de la planeación, así como de las agrupaciones firmantes del pacto en temas de desarrollo urbano, metropolitano y de ordenamiento territorial de manera intercolegial con los tres órdenes de gobierno.



El coordinador de estas organizaciones es el Representante en Oaxaca de la Cámara de Empresas de Consultoría Ramón Mata Peña, como secretaria la Presidenta del Consorcio de Mujeres Constructoras Crucita Cárdenas Ortega, en la tesorería estará la Presidenta de la organización Mujeres en la Transformación de México Ana María García Arévalo.



Como comisario nombraron al Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca Héctor Javier Chávez Rosales, los vocales serán Teresa Gómez Pérez de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, el Presidente del Colegio Oaxaqueño de Ingenieros Civiles Javier Vásquez Ortiz, Luisa León del Consorcio de Mujeres Constructoras y Porfirio Cruz Cruz de la Agrupación Juntos Para Llegar Más Lejos



A la firma de este convenio asistieron los Diputados Federales Armando Contreras Castillo, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, el Senador Salomón Jara Cruz, las Diputadas Electas Laura Estrada Mauro, Nancy Benítez, Liz Arroyo, el Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino Juan Carlos García Márquez, entre otros.

