Tránsito libera bulevares de Tuxtepec, quita objetos que obstruyen las calles

-El próximo año podrían hacer estos operativos en el centro de la ciudad.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Basándose en la ley de tránsito y vialidad del estado de Oaxaca, elementos de tránsito de Tuxtepec han realizado operativos para mantener los bulevares principales sin artículos que obstaculicen la circulación, además de que ya no se permite que haya vehículos estacionados desde el Boulevard Antonino Fernández hasta el Puente Caracol.

Personal de Transito del Estado, con sede en este municipio informó que la ley de Transito, en su artículo 45 señala “En las calles locales y privadas está prohibido:

I.- Arrojar, colocar o abandonar objetos o residuos que obstaculicen la libre circulación o estacionamiento de vehículos

II.- Dejar vehículos estéticos que notoriamente estén fuera de circulación

III.- Cerrar u obstruir la circulación con vehículos, plumas, rejas o cualquier otro objeto.

Además señala que la autoridad municipal o estatal competente, procederá a retirar el vehículo o el objeto que cierre u obstruya la circulación, por lo que desde hace meses han estado realizando operativos para liberar primeramente los bulevares, sin que haya la resistencia de la ciudadanía que está obstaculizando.

Aunque por el momento no pretenden realizar estos operativos en el centro de la ciudad, se espera que el próximo año lo hagan, y así haya mejor vialidad, ya que en muchos comercios, optan por “apartar” lugares principalmente para descargar o bien para que los propietarios estacionen sus vehículos.

