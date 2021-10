Simpatizantes de PANAL en Chiltepec, bloquearon carretera para exigir validación de su candidato electo

-La protesta se registró en la carretera 175 para demandar al TEEO, valide el triunfo de Javier Martínez, quien ya tiene la constancia de mayoría, pero el ex candidato del RSP interpuso una impugnación.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Simpatizantes del ex candidato Javier Martínez López del partido Nueva Alianza (PANAL) en San José Chiltepec, cerraron el acceso de la carretera 175 para presionar al Tribunal Estatal Electoral (TEEO) a que de el fallo resolutivo de las pasadas elecciones del 6 de junio, en donde dan por ganador al candidato turquesa, pues aseguran que la impugnación no tiene validez, ya que señalan que el ex candidato ganó limpiamente.

Esta situación se derivó después de que Martínez López convocará a rueda de prensa para informar su malestar del aplazamiento del Tribunal, para dar el veredicto, situación que generó el enardecimiento de sus simpatizantes que decidieron bloquear la carretera 175 a la altura del kilómetro 18 como medida de presión y obligar a este instituto electoral, a que sesione lo más pronto posible, para declarar ganador absoluto al profesor Javier ya que para ellos, él ya había ganado limpiamente.

Más tarde arribó Fernando Morales Caligua quién dijo ser representante de los pueblos originarios e invito a los inconformes a no claudicar en este movimiento, pues dijo que es momento de dejar la politiquería y emprender un verdadero proyecto que necesita Chiltepec, por lo que acusó directamente al Tribunal Electoral de que las cosas se salieran de control por un fallo que cambié los resultados del proceso pasado.

Dijo que es necesario una respuesta rápida por parte del Instituto siempre y cuando, se respeten los resultados de las elecciones pasadas, pues de lo contrario dijo que harán valer los derechos de los pueblos indígenas y aumentarán las medidas, para que los actos de corrupción se vayan acabando en un municipio que durante muchos años han sido pisoteados.

De nueva cuenta la Cuenca del Papaloapan y personas ajenas a esta problemática, viven otra manifestación que afecta tanto sus actividades como su economía ya que por este tipo de cierres, tienen que transbordar teniendo que pagar de más, además del tiempo que se pierde para cruzar esta zona donde se encuentran los inconformes, dejando así una semana entera de conflictos y bloqueos en la región y en sus accesos, en donde los que nada tienen que ver son los que pagan los platos rotos.

