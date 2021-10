Revocarán mandato a autoridades que consientan el acoso y hostigamiento sexual

San Raymundo Jalpan, Oax. 6 de octubre de 2021.- La LXIV Legislatura Local aprobó instaurar como una obligación de los ayuntamientos, sancionar el acoso y hostigamiento sexual, así como revocar el mandato de la autoridad que no acate esta responsabilidad.

Mediante la adición a la fracción I Ter al Artículo 43 y la Fracción X al Artículo 61 de la Ley Orgánica Municipal, se instituyó como deber de las autoridades municipales, establecer en su reglamento sanciones administrativas severas para dichas conductas.

Además, se establece que son causas graves para la revocación de mandato de algún miembro del ayuntamiento incumplir con las obligaciones de establecer, imponer o garantizar el cumplimiento de las sanciones para el hostigamiento y acoso sexual.

La modificación surge toda vez que en Oaxaca está tipificado el hostigamiento y acoso sexual; sin embargo, a nivel municipal aún existen aspectos que no son tomados en cuenta dentro de los espacios laborales, que impiden que las mujeres se desarrollen en su máximo potencial.

De esta manera el Poder Legislativo garantiza que las autoridades municipales, realicen esfuerzos permanentes de socialización, difusión, concientización y profesionalización de las y los servidores públicos municipales, en aras de privilegiar en todo momento el derecho de las víctimas a una eficiente protección, atención y, en su caso, la sanción de los casos de hostigamiento y acoso sexual.

La reforma impulsada por la diputada Elisa Zepeda Lagunas, fue dictaminada por las Comisiones Permanentes Unidas de Fortalecimiento y Asuntos Municipales y Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca.

