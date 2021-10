Retoma Fundación Down boteos para cubrir gastos; piden apoyo ciudadano

-Los gastos mensuales asciende a los 10 mil pesos, y ante la difícil situación, cuentan con maestros voluntarios.

Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que el mes de octubre es el mes de la concientización sobre el síndrome de Down, integrantes de la Fundación Down en Tuxtepec van a realizar diversas actividades, para recabar recursos y solventar gastos que tienen.



La Presidenta de la Fundación María Eugenia Ximénez, señaló que entre las actividades principales está la de realizar boteos y con los recabado van a ir solventado gastos que tienen que oscilan entre los 10 mil pesos mensuales.



Agregó que además del pago de la renta deben de pagar la luz, misma que tienen cortada por la falta de pago, por lo que pidió la comprensión de la población en sumarse y ayudarlos cada vez que vean un bote de la Fundación



Esta Fundación sobrevive de las diversas actividades que realizan, como boteos, rifas, ventas y eventos, sin embargo la pandemia ha provocado que suspendieran algunas actividades, y debido a que el semáforo está en verde, han optado por realizar colectas, esto es con todas las medidas.



Actualmente son 5 los menores que van de manera diaria de los 17 que están inscritos, sin embargo la falta de dineros ha provocado que solo tengan maestros voluntarios, y uno más que es pagado por parte del ayuntamiento de Tuxtepec.



