Registran los SSO 842 casos activos de COVID-19 en 123 municipios

-Este miércoles se contabilizaron 358 casos nuevos y 16 defunciones

-La ocupación hospitalaria global es del 47.5%, seis hospitales están al 100% de su capacidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de octubre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que al corte de este miércoles hay 842 casos activos de COVID-19 en 123 municipios, y seis hospitales se encuentran al 100% de su capacidad.

Además, este día se contabilizaron 358 casos nuevos y 16 lamentables decesos, que hacen un acumulado de 78 mil 315 casos y cinco mil 240 defunciones; se han recuperado 72 mil 233 personas y hay 5 mil 852 casos sospechosos.

La institución destaca que el color verde en el Semáforo epidemiológico establecido por la Federación, no significa bajar la guardia y relajar las medidas, al contrario, se deben continuar aplicando todas las indicaciones sanitarias ya conocidas, como el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas y lavar las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel al 70%, evitar acudir a reuniones, fiestas patronales o aglomeraciones en espacios cerrados.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabilizó 47 mil 513 casos confirmados y dos mil 330 defunciones; Istmo 11 mil 048 casos confirmados y mil 136 decesos; Tuxtepec cinco mil 292 confirmados y 514 fallecimientos; Costa cinco mil 643 casos confirmados y 448 muertes; Mixteca seis mil 074 casos confirmados y 532 pérdidas fatales; Sierra dos mil 745 casos confirmados y 280 defunciones.

Los 358 casos nuevos se ubican en 83 municipios de la entidad, siendo el de Oaxaca de Juárez el que ocupa el primer lugar con 84 casos, seguido de Juchitán de Zaragoza con 27, Salina Cruz 22, Ciudad Ixtepec 15, Huajuapan de León y Santa Cruz Xoxocotlán con 12 cada uno, Santa Lucía del Camino 11, Miahuatlán de Porfirio Díaz 10, Ocotlán de Morelos ocho, Santo Domingo Petapa siete.

Y el resto de seis a un solo caso. Este día San Ildefonso Sola perteneciente al distrito de Sola de Vega, registra su primer caso de COVID-19.

De las cinco mil 240 personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad, tres mil 332 han sido hombres y mil 908 mujeres, por rango de edad de 65 y más años se contabilizaron dos mil 413, de 50 a 59 con mil 128, y de 60 a 64 años con 729. Las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Este lunes, la red hospitalaria para COVID-19 en Oaxaca se encuentra de manera general al 47.5% de ocupación, ya que durante la última jornada se reportaron siete nuevos ingresos, para un total de 218 personas que se encuentran recibiendo atención especializada.

A la fecha, hay seis hospitales trabajando al 100% de su capacidad, sin embargo, el sector Salud cuenta con 241 camas disponibles para la atención de la pandemia en las seis Jurisdicciones Sanitarias de un total de 459.

En caso de presentar alguno de los síntomas relacionados al COVID-19, pueden acudir a los cinco centros de valoración de primer contacto, ubicados en los hospitales, General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1, y ante cualquier emergencia pueden llamar al 911.

