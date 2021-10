Presiona MORENA a TEEO para que no se anule elección en Pochutla

-Señalan que las pruebas que presentó el partido Nueva Alianza no están bien sustentadas.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Por medio de la presión el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pide a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), que no se anule la elección en el municipio de San Pedro Pochutla, ya que dijeron estarán al pendiente de la sesión del tribunal programada para el viernes 8 de octubre.

Y es que la Presidenta Municipal Electa Saymi Pineda Velasco, se manifestó en la sede del TEEO, para pedir a los magistrados que no haya una postura tendenciosa en la sesión que se llevará a cabo este viernes, en dónde se resolverán varios recursos de impugnación, entre ellos la elección de este municipio de la región de la costa.

En conferencia de prensa dijo que las pruebas que presentó el partido Nueva Alianza, no están bien sustentadas como para que se emita un fallo en contra de ella, toda vez que la diferencia fue de poco más de 500 votos, lo que representa el 2 por ciento de la votación, además, refirió que a diferencia de la elección en Santa Cruz Xoxocotlán, la jornada electoral se dio en un ambiente de tranquilidad.

El representante de MORENA ante el consejo municipal en Pochutla José Luis Carrasco, comentó que los que están impugnando no presentaron pruebas contundentes certificadas por un notario público y solo se basan en supuestos videos de la Presidenta Electa, así como dos testigos que dicen ser policías municipales.

Dijeron que en caso de que el TEEO determine anular la elección, acudirán a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para defender el voto de la población, que le dio el triunfo a Saymi Pineda por más de 500 votos.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Diputados y Diputadas Electas de MORENA. todos ellos del grupo político del Senador Salomón Jara, entre ellos Nicolás Feria Romero, Nancy Benítez, Laura Estrada, así como el Presidente Electo de Santa Lucía del Camino Juan Carlos García Márquez y los ediles en funciones de Xoxocotlán y Juchitán Alejandro López Jarquín y Emilio Montero respectivamente.

