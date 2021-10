Por acuerdos tras reunión, se reanudará servicio de limpia en Oaxaca informó titular de SEGEGO

–Señaló que debido al avance en las negociaciones, este jueves no habría bloqueos en la capital del estado

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) Francisco Javier García López, señaló que se lograron avances en la reunión que se tuvo con el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín y el Sindicato Independiente 3 de marzo, por lo que se espera que en una hora aproximadamente se reanude el servicio de recolección de basura.

Al salir del palacio municipal, García López comentó que en el interior todavía estaban dialogando el edil capitalino con el sindicato, ya que aún están pendientes que le compete únicamente al gobierno municipal solucionarlos con los sindicalizados, ya que el Gobierno del Estado solo intervino para solucionar el problema de las unidades recolectoras.

Reafirmó lo dicho por el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de que se dio un recurso de 20 millones de pesos al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, para que se pague el adeudo de la renta de las unidades y se tenga recurso para combustible y el servicio de recolección de basura se normalice en la capital.

De manera extraoficial se sabe que se lograron acuerdos que tienen que ver con el pago de pensiones a jubilados, el pago de los seguros de vida, suministro de combustible para los camiones recolectores, reparación de la maquinaria, compra de herramientas y la entrega de uniformes, por lo que es posible que este jueves no se bloquee la ciudad.

Y es que los dos días que el Sindicato desquició la ciudad de Oaxaca, generó molestia en la ciudadanía, ya que muchos de ellos tenían que caminar largas distancias para llegar a sus destinos, ya que habían pocas unidades del transporte público, además de las afectaciones que registró el sector empresarial, hotelero y de servicios.

