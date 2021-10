Niega Sindicato 12 de julio herencia de nuevas plazas en el Ayuntamiento de Tuxtepec

-El líder de los burócratas indicó que solamente se cubrirán los espacios de trabajadores que están por pensionarse, los cuales son menos de 30 plazas.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– El secretario general del Sindicato 12 de Julio del Ayuntamiento de Tuxtepec, Gregorio Castañeda Solís, aseveró que el gremio no heredará nuevas plazas por parte del gobierno municipal saliente, pues sólo se cubrieran los lugares de compañeros pensionados.



En entrevista, aclaró que son falsos los rumores sobre la apertura de nuevos espacios de trabajo a favor de este sindicato, el mayoritario de este Ayuntamiento en la región de la Cuenca.



Apuntó que el proceso que se realizará es el de cubrir los lugares o plazas de los que trabajadores que están por pensionarse, los cuales son unos 26 los trabajadores.



Dichos lugares, apuntó, serán cubiertos por familiares de los retirados, por lo que su plantilla activa laboral se mantendrá en los 665, más los pensionados, con lo que en total son unos 700 agremiados.



Castañeda Solís, explicó que la actual administración sigue con el pendiente de pensionar a 56 trabajadores que por ley a los 25 años de antigüedad debieron jubilarse, sin embargo, ya han cumplido 2 años más y aún están pendientes sus liquidaciones.



Agregó que como gremio seguirán al pendiente de que la transición de la entrega de administración y el recibimiento de la nueva sea completamente transparente y se cumplan con los pagos a los sindicalizados.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario