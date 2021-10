Necesario iniciar proceso de entrega-recepción en Oaxaca de Juárez: Francisco Martínez Neri

-La reforma a la Ley Orgánica Municipal menciona que la administración saliente deberá nombrar en sesión de cabildo 90 días antes de la conclusión de su mandato



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Presidente Municipal Electo de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, comentó que por ley se debe iniciar la entrega de la administración municipal en lo inmediato, para conocer ampliamente todos los problemas que tiene la ciudad capital, esta afirmación la hizo en la tercera sesión del foro de consulta popular denominado “Bienestar y desarrollo social”.



Agregó que a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de la reforma a la Ley Orgánica Municipal, los trabajos realizados en los foro de consulta popular son validados, además se reconoce la facultad de proponer anteproyectos de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, de parte de las autoridades electas a las autoridades salientes.



La disposición aprobada por la Legislatura Local y promovida por Martínez Neri y presidentes municipales electos, dice que: “En lo que respecta a la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que se aplicará en el primer año de ejercicio constitucional, deberá aprobarse por el Ayuntamiento en funciones a propuesta del Presidente Municipal entrante que asumirá el cargo el primero de enero del año que corresponda”.



Además la fracción VI del artículo 95 manifiesta que: “en el último año de gobierno municipal, será el Presidente Municipal entrante quien ponga en los términos establecidos por el artículo 43 fracción XXI de esta ley”, es decir que los ediles electos deberán presentar su proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos, ya que serán ellos los que ejerzan esos recursos y no la autoridad saliente.



Martínez Neri refirió que el artículo 169 menciona que la administración saliente deberá nombrar en sesión de cabildo 90 días antes de la conclusión de su mandato, un comité interno de entrega-recepción, misma que deberá estar integrada por un integrante de cada área del ayuntamiento y deberá estar encabezada por el Presidente Municipal en funciones, también el Presidente Electo deberá formar su comisión.



Con relación a los bloqueos que se dieron estos últimos días en la capital, Martínez Neri comentó que el municipio requiere de un esfuerzo adicional, de un gran acuerdo entre gobierno y población, además sentenció que no debe haber más gobiernos ausentes, ya que Oaxaca necesita gobernantes que todo el tiempo estén dispuestos al diálogo y que resuelvan los problemas.

