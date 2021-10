Lo mandan a la cárcel en Tuxtepec, por no pagar la pensión alimenticia

-Además tiene que pagar más de 200 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), dio a conocer la sentencia condenatoria de un hombre identificado como L.A.R. quien se negó a cumplir con sus obligaciones alimentarias en agravio de su hija.

En el comunicado se especifica que esta persona, desde el mes de junio del 2015 se negó a pagar la pensión alimentaria que el juez había determinado, además de que tampoco pagó las pensiones atrasadas, lo que dio motivo a que iniciaran las diligencias correspondientes.

Por lo tanto tras comprobar los datos, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria contra este padre de familia, imponiéndole una pena de 3 años, así mismo debe de pagar 222 mil pesos, por concepto de reparación del daño.

Cabe hacer mención, que este es de los pocos casos que se dan a conocer por parte de la Fiscalía, en donde se manda a prisión a un padre de familia, ya que en varias ocasiones en la capital del estado, algunas mujeres han optado por el tendedero de deudores de pensión alimenticia, resaltando varios casos en donde los padres no han pagado lo correspondientes para ayudar a sobrellevar los gastos que la madre tiene con los hijos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario