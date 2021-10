Inseguridad, de los temas que se atenderán de manera inmediata en Santa Lucía del Camino: Presidente Electo

-Juan Carlos García Márquez dijo que se instalará un C2, se capacitará y depurará a la policía municipal



Graciano Gómez



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Uno de los temas a los que le dará mayor importancia en el municipio de Santa Lucía del Camino es el de la inseguridad, para ello se buscará instalar un C2 en el municipio, así lo manifestó el Presidente Municipal Electo Juan Carlos García Márquez.



Señaló que otra de las tareas será la de depurar a la policía municipal, también se capacitará a los elementos de la corporación, para que den un mejor servicio a la población, también se buscará mejorarles el salario, asimismo indicó que con el C2, habrá un mejor monitoreo de la seguridad en el municipio.



Agregó que tiene como objetivo hacer un buen papel en el municipio, para que la gente vea que MORENA si sabe gobernar, refirió que su gobierno será cercano a la gente y como muestra de ello es que después de la elección, ha tenido varias reuniones con la ciudadanía, a quienes les ha manifestado que uno de los principales problemas a resolver es el del agua.



García Márquez comentó que para esto se deberán perforar nuevos pozos, modernizar la red hidráulica y dar mantenimiento a las que aún estén en condiciones, en cuanto a las vialidades dijo que se trabajará para reparar los baches que hay en varias calles, avenidas y bulevares del municipio

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario