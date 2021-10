Crece inconciencia; van 25 multas en una semana por estacionarse en lugares para discapacitados

-Pareciera que los tuxtepecanos no son empáticos, pues se han aplicado casi 70 infracciones en solo cinco semanas.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Las infracciones por no respetar los lugares exclusivos de estacionamiento para personas con discapacidad van a la alza en Tuxtepec, desde que la Policía Vial Estatal arreció operativos por esta situación.

En el transcurso de unas cinco semanas se han acumulado hasta 70 multas, de las que 42 se aplicaron en el mes de septiembre y tan sólo en la primera semana de octubre, se han registrado 25 casos, de acuerdo al reporte de la Policía Vial del Estado.

Las cifras dan una muestra del comportamiento de los ciudadanos en San Juan Bautista Tuxtepec, donde cada día una persona es infraccionada por esta irregularidad, tanto en el centro de la ciudad como en los estacionamientos de las plazas comerciales.

Entre otra de las multas que más aplica la autoridad vial, se destaca la doble fila, pues el operativo es vital para que el tránsito vehicular fluya ante la reducción de las vialidades disponibles, tanto por ambulantes como por calles cerradas por obras públicas.

Por permanecer en doble fila en el mes de septiembre, se levantaron 31 multas y en lo que va de octubre ya son 19 las boletas impuestas a conductores, que no respetan el reglamento de tránsito.

