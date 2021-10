Continúa latente posibilidad de bloqueos en Oaxaca, Sindicato analiza propuestas del ayuntamiento

-El líder sindical dijo que las propuestas están siendo dadas a conocer a la base trabajadora, quien decidirá si regresan a laborar o instalan los bloqueos.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Secretario General del Sindicato Independiente 3 de marzo Pablo Gómez, informó que en una hora definirán si regresan a trabajar o vuelven a instalar los bloqueos en la ciudad capital, esto luego de la reunión que tuvieron la mañana de este jueves con el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín y personal del Gobierno del Estado.

Refirió que en estos momentos están dando a conocer los resultados de la reunión a la base trabajadora, para después determinar si regresan a laborar o vuelven a instalar los bloqueos en los mismos puntos que los dos días anteriores, sin embargo el líder sindical no dio a conocer cuáles fueron los acuerdos, ya que solo se limitó a decir que hubo avances.

Esta declaración se contrapone con lo dicho por el titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) Francisco Javier García López, quien afirmó que los bloqueos se iban a retirar y que el servicio de recolección y limpia pública se iban a restablecer, sin embargo existe la posibilidad de que los bloqueos se activen por tercer día consecutivo.

