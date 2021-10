Con altar de bebidas, locatarios del mercado Benito Juárez se manifiestan en palacio municipal de Oaxaca

-Exigen al edil Oswaldo García Jarquín que retire a los ambulantes que se instalaron en calles aledañas al mercado.

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Locatarios del mercado Benito Juárez, colocaron una ofrenda en la puerta principal del palacio municipal de Oaxaca de Juárez, en la que pusieron botellas de bebidas alcohólicas, mofándose de la fama que tiene el edil Oswaldo García Jarquín, de ser alcohólico, y es que pegaron memes en los que se hace referencia a ello.

Los locatarios llegaron al palacio municipal para aprovechar que García Jarquín se encontraba al interior para también ser atendidos, ya que ellos piden que se retiren a los ambulantes de las calles aledañas al inmueble, ya que están registrando pérdidas económicas y hasta el momento su petición no ha sido atendida.

En un primer momento, los manifestantes tuvieron un acercamiento con personal de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), quienes escucharon sus demandas, posteriormente dijeron que así como ellos recibieron a Oswaldo García Jarquín cuando fue candidato, así los debería atender ahora que está al frente del ayuntamiento.

Una de las locatarias pidió que se apoye a las y los artesanos de la ciudad, ya que en los puestos ambulantes hay artesanos que vienen de otros estados del país como Chiapas, incluso dijo que hay quienes son originarios de Guatemala, situación que los afecta de manera directa, ya que no pueden vender sus productos.

También pidieron el apoyo del Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, para que intervenga en esta situación, así como lo hizo para resolver el problema entre el ayuntamiento y el Sindicato Independiente 3 de marzo.

