Acude Alberto Esteva a aniversario 137 de elevación de Tlaxiaco de villa a ciudad

-El aspirante al Gobierno de Oaxaca, entregó un óleo del general Porfirio Díaz a la autoridad municipal.

Jorge Acevedo

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.- Este jueves Alberto Esteva Salinas entregó al Presidente Municipal de Tlaxiaco Gaudencio Ortiz, un óleo del busto del General Porfirio Díaz Mori, el cual permanecerá en este municipio de la región mixteca del estado de Oaxaca, el óleo fue donado por la familia Maldonado Kuri.

Esta entrega se hace en el marco del aniversario 137 de que la Heroica Ciudad de Tlaxiaco fue elevada de villa a ciudad por parte del Congreso del Estado de Oaxaca, además este día se entregará la declaratoria de patrimonio cultural del centro histórico y la plaza de la constitución que fueron avalados por la legislatura local.

En un video que Esteva Salinas publicó en su cuenta oficial de twitter, mencionó que en lo que va del año ha visitado este municipio de la región mixteca, ya que busca el respaldo de la población, para que en la encuesta que se realice por parte de MORENA, salga favorecido para ser el candidato de este instituto político al Gobierno de Oaxaca.

Señaló que en caso de salir favorecido y obtener la gubernatura, se instalarán gabinetes de seguridad en esa zona de la entidad, así como de promoción turística y generación de empleos, para impulsar el desarrollo de Oaxaca, finalmente invitó a la ciudadanía a que participen en este ejercicio y que le den su voto para sacar al estado del rezago en que se encuentra.

