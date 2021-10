Tercer día de movilizaciones en Tuxtepec; ciudadanos rehenes en bloqueos

-El SUTIEBO nuevamente se manifiesta contra el gobierno de Oaxaca y se suma Antorcha Campesina a día de protestas.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Este miércoles una vez más integrantes del SUTIEBO se encuentran manifestándose cerca de la caseta del Puente Caracol, provocando afectaciones a los diversos sectores.

Los trabajadores empezaron su lucha desde el pasado lunes, sin embargo al no tener respuestas positivas han optado por movilizarse en todo el estado, esperando que el gobierno del estado de respuestas a sus demandas entre las que destacan que no haya más descuentos a sus quincenas, el pago del incremento autorizado desde el mes de enero, entre otras más.

El lunes tomaron la Delegación Fiscal, este martes se concentraron en 2 accesos al municipio y este miércoles se colocaron poco antes de la caseta del Puente Caracol.

Las movilizaciones continuarán hasta que haya una respuesta a sus demandas.

Estas movilizaciones, no sólo del SUTIEBO, sino también de organizaciones ha provocado que el municipio de Tuxtepec sea rehén y tenga afectaciones en todos los sectores, principalmente en el comercial.

