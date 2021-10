Segundo día de bloqueos en Oaxaca, caos vehicular en la capital

-Gobierno del Estado aprobó adelantar 20 millones de pesos para pago de renta de unidades recolectoras

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Por segundo día consecutivo, el Sindicato Independiente 3 de marzo continúa con los bloqueos en varios puntos de la ciudad capital, esto debido a que no han tenido respuesta a sus demandas por parte del gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín, esta medida de presión ha causado un gran descontento en la población.

El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, informó que aprobó adelantar 20 millones de pesos de las participaciones municipales, para que se haga el pago de la renta de las unidades recolectoras, así como el suministro de combustibles, sin embargo para poder tener acceso a estos recursos, el Cabildo debe aprobarlo, para que así la Secretaría de Finanzas los libere.

Fue precisamente martes que el Cabildo de Oaxaca de Juárez realizó una sesión extraordinaria, en la que se abordó el tema de aprobar el solicitar el adelanto de las participaciones, con lo que se podría dar fin a los bloqueos de parte de ño sindicato 3 de marzo, es importante mencionar que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), citó al sindicato y al edil para entablar una mesa de diálogo, sin embargo la gremial no aceptó.

Además hay que señalar que la ciudadanía ya ha expresado su rechazo a estos bloqueos, incluso hay grupos de WhatsApp en dónde hacen el llamado a no apoyar al personal de recolección, quienes regularmente reciben un apoyo económico de la ciudadanía por la labor que realizan, independientemente del sueldo que perciben de parte del ayuntamiento.

Estos bloqueos han generado además del congestionamiento vehicular, que muchas personas tengan que caminar largas distancias para llegar a sus destinos, esto pudo ser comprobado en el periférico a la altura el Parque del Amor, sobre la avenida Universidad y en el boulevard Eduardo Vasconcelos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario