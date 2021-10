Piden los SSO extremar prevención aun en semáforo epidémico verde

-En el último corte, se reportaron 325 casos nuevos principalmente en Valles Centrales, además de cinco mil 224 muertes acumuladas, 11 más que ayer.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de octubre de 2021.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) destacaron que aun en el semáforo epidémico color verde, el riesgo de contagio por COVID-19 sigue latente, de ahí que nuevamente reiteraron el llamado a la población a no confiarse y usar correctamente el cubrebocas en todos los espacios públicos.

Esto, a fin de evitar el repunte de contagios y ocupación hospitalaria, ya que este 5 de octubre se reportaron un total de 822 casos activos del coronavirus en 113 municipios, 325 son contagios nuevos.

De la estadística de personas infectadas en los últimos 14 días, Valles Centrales concentra el mayor número con 396 casos activos, 259 en el Istmo, 75 en Tuxtepec, 48 en la Costa, 24 en la Sierra y 20 en la Mixteca.

El informe técnico de este día, indica que suman en Oaxaca 77 mil 957 casos acumulados del SARS‐CoV‐2, de esta cifra lamentablemente cinco mil 224 personas perdieron la vida, 11 más que el día de ayer.

A la fecha, se tiene un registro de 54 mil 289 personas con resultado negativo al virus, cinco mil 997 se encuentran como sospechosas y 71 mil 911 se han recuperado del padecimiento respiratorio.

Durante la última jornada se identificaron 86 municipios con casos nuevos: Oaxaca de Juárez con 95 notificaciones, Santa Cruz Xoxocotlán con 22, Santa Lucía de Camino con 12, Ciudad Ixtepec con 11, Santa Cruz Amilpas con nueve, el resto menos de ocho casos.

Así también, de acuerdo al estado de salud de los pacientes que han dado positivo a la enfermedad, 10 mil 916 han requerido hospitalización, cifra que representa el 14% del total y 67 mil 041 han cursado el padecimiento en sus domicilios, al presentar síntomas sin gravedad, es decir el 86% de global de contagios.

En las últimas 24 horas, la ocupación de camas se ubica en el 48.2% de manera general y se hospitalizaron a cuatro nuevos pacientes positivos a COVID-19, mientras que cinco nosocomios reportan el 100% de su capacidad para la atención de la emergencia sanitaria, al notificar un total de 226 personas internadas.

En tanto, el balance de la pandemia en la entidad para este martes se encuentra de la siguiente manera: la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabiliza un total de 47 mil 301 casos y dos mil 326 defunciones, Istmo con 10 mil 954 casos y mil 132 fallecimientos, Tuxtepec con cinco mil 286 casos y 508 muertes, Costa con cinco mil 638 y 447 fallecimientos, Mixteca con seis mil 049 casos y 531 pérdidas, Sierra con dos mil 729 casos y 280 defunciones.

Esta institución, precisó que a pesar de que la incidencia de casos de COVID-19 se encuentra estable, es necesario la colaboración de la sociedad, para no bajar la guardia y reforzar en todo momento las medidas sanitarias como son: lavado de manos, uso correcto del cubrebocas, aplicar la sana distancia, evitar lugares aglomerados y ventilar los espacios cerrados.

Por los que insistió, que la suma de estas acciones incrementa la barrera de protección contra el coronavirus; la pandemia no ha terminado, es responsabilidad de todas y todos, el autocuidado.

