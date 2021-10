Motivación entre los pueblos originarios, por avance de carretera que conectará a Valle con Usila

-Aseguran que este proyecto no sólo ha generado derrama económica con la mano de obra, sino que también alegría al contar con un mejor acceso para sacar sus productos agrícolas y ganaderos a un mejor mercado.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Hasta el momento es notable el avance del proyecto Federal de la carretera que comunicará a Valle Nacional con San Felipe Usila, una obra que tiene motivados a los habitantes de los pueblos intermedios no sólo porque ahora tendrán un acceso modernizado, sino que también ha generado derrama económica con la mano de obra local.

Para muchos este proyecto es un sueño anhelado, pues asegura Don Marcos Lara contralor del comité de obra, que desde hace 14 años se estaba buscando la modernización de este camino, algo que se veía complicado a pesar de las puertas que en su momento estuvieron tocando y fueron ignorados por gobiernos anteriores, sin embargo, dijo que hoy es una realidad y se nota con la motivación de las personas que están realizando la construcción de esta carretera.

Y es que no es para menos que exista tal motivación, ya que para ellos este nuevo acceso dará facilidad para moverse con mayor agilidad en sus actividades diarias como lo es en la agricultura y ganadería, pues resaltó Don Marcos que en esta prodigiosa región, existe una gran variedad de cultivos, lo que facilitará a los productores mover sus productos y que no se les eche a perder como en años anteriores, por lo que ahora espera que mejore sus condiciones de vida al poner la productividad agrícola en el mercado.

Y es que en esta región de maíz y café, se han sumado otros productos como los cítricos y frutas exóticas, los cuales tienen demanda en muchos lugares, que ahora podrán contar con estas cosechas en tiempo y forma.

En lo que respecta a la mano de obra resaltó que actualmente son 100 personas las que están laborando en la construcción de caminos, todos ellos originarios de Arroyo de Banco, San Lucas Arroyo Palomo y San Juan Palantla, lo que ha generado confianza para que el proyecto de los 4 kilómetros de pavimentación, culmine antes de la fecha esperada que es en el mes de diciembre.

Por último agradeció al gobierno, a nombre de todos los pueblos beneficiados con esta obra, esperando que los proyectos venideros se aterricen con tiempo para que de esta manera los pueblos puedan contar con su carretera y seguir generando ingresos con la mano de obra, pero sobre todo para dar la oportunidad a los productores de que sus cosechas por fin tendrán un valor agregado reconociendo el esfuerzo para sacar a sus familias adelante.

