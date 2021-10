Lamenta líder del PRI bloqueos en Oaxaca

-La falta de oficio político se nota, afirma Eviel Pérez Magaña en entrevista.

-Mientras Oaxaca crece según datos del CONEVAL, la capital se retrasa, afirma.

Redacción

Oaxaca de Juárez.- El Presidente del CDE del PRI Eviel Pérez Magaña, lamentó los bloqueos que sufre la ciudad derivados de la falta de oficio político del actual edil Oswaldo García Jarquín que hoy, dirige los destinos del municipio de Oaxaca de Juárez.

A penas hace unos meses, dijo Pérez Magaña, tuvimos muestras del trabajo que ha hecho el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa donde el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), han reconocido el desarrollo, crecimiento y combate a la pobreza que su administración ha conseguido en estos cinco años de Gobierno en beneficio de todos los oaxaqueños.

Ahora más que nunca que Oaxaca es reconocido como un estado que va en desarrollo y que tiene un horizonte con buena perspectiva, nos encontramos con estas manifestaciones que afectan su vida pública, expresó.

“Hoy estamos viendo la falta de acuerdos y la falta de inteligencia suficientes para hacer una reflexión profunda y de fondo”.

Los oaxaqueños tenemos hoy la obligación y el llamado a hacer cada vez las cosas mejor; el país está viviendo un momento importante, donde las definiciones de futuro serán fundamentales y Oaxaca tendrá que decidir si queremos seguir en esa ruta: la de la falta de acuerdos y descalificaciones permanentes, o la del desarrollo, sostuvo.

Esos discursos de descalificaciones y confrontación, los tienen hoy en el poder pero no han dado resultados ni han tenidos los proyectos de solución que demandan no solamente la capital del estado sino también una entidad que hoy está dando muestras de una grandeza que viene de un pasado hermoso sino, también de un presente que están construyendo mujeres y hombres que estamos decididos a sacar adelante a nuestro estado, explicó.

Por eso, si bien estamos todos molestos, debemos también hacer una convocatoria a construir desde el diálogo y el acuerdo, a demostrar oficio político para que en el futuro, no nos pasen cosas como éstas, abundó.

Consideró importante convocar a los oaxaqueños a una reflexión profunda que nos de muestras de que con oficio, se pueden hacer las cosas bien, construir acuerdos, hoy se tiene que reflexionar quiénes han mostrado tener la capacidad para entrarle a los grandes retos porque, producto de la pandemia, tuvimos una crisis en materia de salud y los oaxaqueños, junto con el gobierno del estado hemos demostrado tener la habilidad de ir construyendo estrategias que hoy nos tienen como un estado que el le ha permitido al turismo nacional e internacional, llegar y beneficiar a los oaxaqueños.

La convocatoria, sostuvo, es a construir acuerdos que no dañen a terceros, que no todo lo tengamos que resolver en el bloqueo sino en el respeto mutuo y en la capacidad que debemos demostrar para construir en el futuro, mejores estrategias que sigan posicionando a Oaxaca, debemos tener responsabilidad, respeto y la convicción de que podemos cambiar esta historia, concluyó.

