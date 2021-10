Ex trabajadores de salud, agudizarán movilizaciones en Tuxtepec

-Este miércoles se manifestaron en Flor de Piña, posteriormente informarán las acciones a emprender próximamente.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles integrantes del Movimiento Antorchista Oaxaca, se manifestaron de una manera pacifica en apoyo a los ex trabajadores de salud del estado de Oaxaca, que en el mes de septiembre fueron despedidos.

Fue en la Glorieta “Flor de Piña”, en donde ex trabajadores de la salud así como integrantes de esta organización se concentraron en este punto y además de entregar volantes, se colocaban frente a los automovilistas, mientras el semáforo se los permitiera, y con esto informarle a la ciudadanía lo que les está ocurriendo, ya que a pesar de que estuvieron de frente a la pandemia, desde que se dieron los primeros casos de covid, fueron despedidos el pasado 15 de septiembre.

El Dirigente del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud de la República Mexicana (FNTSRM) Gilbert Román, informó que en la región de la Cuenca del Papaloapan, son alrededor de 400 trabajadores que fueron despedidos, y hasta la fecha no los han recontratado, por lo que seguirán movilizándose.

Dijo también que las acciones se van a intensificar, ya que al despedir a los trabajadores están afectando a más de 2 mil familias en el estado, por lo que será en próximos días que informen las diversas acciones que realicen, todo dependiendo de las respuestas que se den por parte del gobierno estatal.

Cabe hacer mención que desde que se dio el recorte de los trabajadores, el pasado 15 de septiembre, en la región de la Cuenca del Papaloapan han sido pocas las acciones que han emprendido para exigir la recontratación, sin embargo tras este anuncio las van a agudizar.

