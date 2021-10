Emite CEPCO aviso especial por presencia de Frente Frío número 2 y Onda Tropical número 35



-Se estiman lluvias fuertes a intensas, asociadas con actividad eléctrica en Cuenca del Papaloapan, Sierra Norte, Istmo, Sierra Mazateca y algunos sectores de la Mixteca.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 06 de octubre de 2021. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), emite el siguiente aviso especial derivado del choque de dos sistemas atmosféricos sobre el sureste de México, correspondientes al Frente Frío número 2 y la Onda Tropical número 35, que originará desde este jueves y hasta el fin de semana, fuertes lluvias en gran parte del territorio oaxaqueño.

El Frente Frío número 2 y la Onda Tropical número 35 -uno de origen tropical y otro de origen polar, ambos acoplados por un canal de baja presión- darán origen a un temporal lluvioso en la entidad, con mayor énfasis sobre la Cuenca del Papaloapan, Sierra Norte, Istmo, Sierra Mazateca y algunos sectores de la Mixteca, donde se estiman lluvias fuertes a intensas, asociadas con actividad eléctrica.

La CEPCO, encabezada por Oscar Valencia García, informa del Evento de Norte, moderado a fuerte, en el tramo carretero La Venta-La Ventosa, que se extenderá hacia aguas del Golfo de Tehuantepec, donde se desarrollará oleaje elevado con marejadas fuertes.

A pesar que la masa de aire frío no llegará con intensidad, es posible un refrescamiento en las temperaturas en zonas mayores a mil 500 metros, asociadas a nieblas densas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, recomienda a la población extremar precauciones ante la presencia de lluvias fuertes a intensas que pueden causar inundaciones repentinas, crecidas de ríos e inestabilidad de laderas, y pide mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Comentarios

