Diputados Federales atienden a ex trabajadores de salud en San Lázaro

-Se abordó el tema de la contratación y basificación de todo el personal eventual incluyendo la rama médica, paramédica y administrativos.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes Diputados Federales de Oaxaca sostuvieron una reunión con ex trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca, para abordar la contratación y basificación a todo el personal eventual incluyendo la rama médica, paramédica y administrativos en los centros de adscripción a través del Instituto de Salud para el bienestar (INSABI) e IMSS Bienestar o bien, en el modelo de salud que entre en vigor y que el recurso venga directamente del nivel federal.

Otro de los temas que se abordó es que se les tome en cuenta su antigüedad, la homóloga de salarios respecto al personal sindicalizado, así como el tener todas las prestaciones de acuerdo a lo que establece la ley y el pago de los salarios caídos que se generen hasta el momento de su recontratación, cabe recordar que hasta el momento han sido más de 2 mil trabajadores que han sido despedidos en las últimas semanas.

Los legisladores que participaron en la reunión fueron: Ángel Domínguez Escobar, la Coordinadora de los Diputados del Estado de Oaxaca Beatriz López, los diputados Carol Antonio Altamirano, Zeus García Sandoval, Jorge Ángel Sibaja y Alfredo González Cruz, finalmente los legisladores manifestaron que estarán al pendiente del seguimiento de lo que suceda con este tema que ha colapsado a los Servicios de Salud de Oaxaca.

Cabe recordar que existe una crisis en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), debido al despido masivo que se ha dado en las últimas semanas, un ejemplo de ello es el desabasto de personal en el hospital de la niñez oaxaqueña.

