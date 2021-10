Continúa Armando Contreras recorriendo Oaxaca, para consolidar la 4T en la entidad

-El legislador federal tuvo una reunión en San Pablo Huitzo, en dónde la población se comprometió a recabar las firmas necesarias para la revocación de mandato.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Diputado Armando Contreras se reunió con la estructura política de MORENA en el municipio de San Pablo Huitzo, para dialogar sobre los retos del próximo gobierno municipal, así como de las tareas políticar partidarias y la legislación pendiente para consolidar la 4T.

En la reunión estuvo presente el Presidente Electo Farid Acevedo, por lo que los asambleístas le solicitaron al legislador federal que de acompañamiento al edil electo para lograr el máximo desarrollo para el municipio de San Pablo Huitzo, para que así el gobierno emanado de MORENA sea ejemplar.

Los pobladores manifestaron su disposición para participar en la actualización del padrón del partido en el estado y apoyar al Presidente de la República, ya que una de las tareas que realizarán, es la de trabajar para recabar las firmas necesarias para la revocación de mandato que se llevará a cabo en marzo de 2022.

En su intervención el Diputado Armando Contreras se comprometió con los habitantes de Huitzo, para coordinar todas las acciones que redunden en el bienestar de sus habitantes, también les comentó que pronto se legislará la reforma eléctrica, la cual tiene como objetivo bajar los costos de la luz y hacer de la CFE, una empresa del pueblo de México y que sea eficiente y productiva.

